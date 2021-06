RBK skuffet igjen – Hareide svarer om sin framtid torsdag

sport

Det sa Hareide på spørsmål fra Adresseavisen i pressesonen etter nok en skuffende kamp.

Tidligere har han svart at han 1. juli skal avgjøre om han gir seg når kontrakten løper ut ved nyttår eller om han vil forlenge den.

– Jeg har bestemt meg, men jeg tror jeg skal ta det med Rosenborg først, sa Hareide, som sa at han vil snakke med klubbledelse, trenere og spillere om hvordan nyheten skal presenteres.

Murringen på Lerkendal var ikke til å ta feil av onsdag. Det er noe fundamentalt galt med Rosenborg om dagen. Dårlig spill har satt en kraftig brems på poengfangsten.

Dino Islamovic kom til noen farligheter da vertene fikk til et trykk på Haugesund det siste kvarteret, men den forløsende scoringen kom aldri.

– Vi hadde ikke nok aggressivitet i 1. omgang, men etter pause var vi bedre og skapte sjanser. Det eneste som manglet var å sette dem. Vi er nødt til å bli bedre over 90 minutter, sa Islamovic til Discovery.

Rosenborg er i en blindgate for tiden. For en måned siden toppet trønderne tabellen, men tre strake tap og en svak uavgjortkamp mot FKH har hektet Hareides menn av i tetstriden.

Det skiller allerede elleve poeng opp til erkerival og serieleder Molde. Fortsatt gjenstår snaut to tredeler av sesongen, men det er et gap få tror RBK kan tette.

Det er ikke mange rundene siden Rosenborg var ligaens mestscorende lag, men på de fire siste kampene er det kun blitt én fattig scoring (i 1-2-tapet for Strømsgodset).

Hva nå, Hareide?

I tillegg til de sportslige problemene er det også usikkert hvor mye lenger Hareide er RBK-trener. Veteranen skal i disse dager avgjøre om han forlenger kontrakten eller ikke, og det er spekulert på at han kan komme til å trekke seg. Torsdag kommer altså svaret.

Før pause skjedde det særdels lite. Rosenborg kom til to-tre skuddforsøk, men de var aldri farlige. Ballen endte hver gang himmelhøyt over FKH-buret.

Omgangens største mulighet falt til gjestene. Etter 37 minutter styrte Peter Therkildsen videre et hjørnespark slik at ballen havnet hos Alioune Ndour. Haugesunds senegalesiske spiss hamret til, men avslutningen fra sju-åtte meter fikk feil retning og endte utenfor.

Høye skuldre

Mye slurv fra begge lag la en demper på fotballunderholdningen, og ved halvtid var det tilløp til buing fra hjemmepublikummet.

– Spillet er variabelt. Vi leter og forsøker, men spillerne synes å ha høye skuldre, sa Hareide til Discovery før 2. omgang.

Spillet hevet seg noe etter pause, men man kunne flere ganger se en tydelig frustrert Hareide på trenerbenken. 67-åringen har hatt ansvaret i 25 seriekamper i sin annen periode som Rosenborg-sjef. Kun elleve av dem har gitt seier.

Tidligere onsdag kom det nedslående nyheter fra Brakka. Da ble det kjent at Per Ciljan Skjelbred er ute av spill i åtte til ti uker. Han og Markus Henriksen er to hjemvendte RBK-veteraner med langvarige skader.

Søndag reiser RBK sørover for å møte Odd i Skien. Samme kveld tar Haugesund imot Tromsø.

