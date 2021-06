Regjeringen gir 18 millioner til nytt toppidrettssenter – idretten har dårlig tid

sport

Kulturminister Abid Raja (V) bekreftet pengestøtten fra regjeringen da han møtte idrettspresident Berit Kjøll og toppidrettssjef Tore Øvrebø ved Olympiatoppen onsdag.

Staten har tidligere bidratt med 3 millioner kroner fra spillemidlene til en studie som skulle kartlegge mulighetene for et opprustet og utvidet toppidrettssenter ved Sognsvann i Oslo.

Med denne studien som utgangspunkt, søkte Norges idrettsforbund om nye 18 millioner kroner til finansiering av et forprosjekt. Det har nå Kulturdepartementet lagt på bordet.

Trangt

Forprosjektet skal blant annet gi «sikrere kostnadsanslag og danne grunnlaget for beslutning av utbyggingsalternativ».

– Det som skal skje etter at vi har kvalitetssikret dette, er at vi tenker å søke om å få en total ramme på 850 millioner kroner inn på statsbudsjettet for 2023, slik at vi da kan stikke spaden i jorda og realisere et nytt nasjonalt toppidrettssenter her på Sognsvann, sier idrettspresident Kjøll.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø er overfor NTB klar på at en opprustning av dagens anlegg er helt nødvendig.

– Det er for trangt og ikke bra nok, så det begynner å gå utover treningskvaliteten. Det er den som hele tiden er referanserammen for hvor godt vi gjør det, hvordan vi trener hver dag. Da må vi ha fasiliteter som er gode nok, både til selve treningen og til all planlegging og utvikling av kompetanse, sier han.

Knapt med tid

Kulturminister Abid Raja understreker at idrettstoppene må svinge seg i tiden som kommer.

– Dere har litt dårlig tid. Budsjettarbeidet er slik at dersom dere skal oppnå den ambisjonen om å få penger på budsjettet i 2023, er fristen for å levere svar på dette forprosjektet senest 15. november i år, sier statsråden.

– Hvis dere leverer oss et forprosjekt senest 15. november, vil regjeringen klare å ta stilling til dette prosjektet for budsjettet i 2023, fortsetter han.

Idrettspresidenten innser at tiden er knapp.

– Jeg tenker at vi har den tiden vi har, og da må vi sette alle kluter til for å levere et best mulig estimat 15. november. Det viktigste nå er å skape en trygghet rundt at dette er rammen for prosjektet, sa hun til NTB.

Raja mer enn antyder at regjeringen vil være velvillig innstilt til en søknad om støtte over statsbudsjettet.

– Vi har helt klart til hensikt å stille opp for Olympiatoppen når dette forprosjektet er klart, sier han til NTB.

