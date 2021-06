sport

Opprinnelig var han under kontrakt med tyrkerne i ett år til. Han skrev under for Rizespor så sent som i januar.

Søderlund sier til VG at han er hjemme igjen i Norge på grunn av «en ny familiesituasjon».

– Jeg er åpen for det meste. Dette gjør ting litt lettere.

33-åringen står nå fritt til å forhandle med andre klubber. I Eliteserien har han tidligere spilt for Haugesund og Rosenborg (to perioder).

På landslaget står Søderlund med to mål på 32 kamper.

(©NTB)