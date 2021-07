Chris Paul bar Phoenix Suns til NBA-finale

sport

Etter 16 sesonger for fem ulike klubber og 123 sluttspillkamper er 36-åringen omsider finaleklar. Han var strålende da Clippers ble slått 130-103 på bortebane i sjette semifinalekamp, med 41 poeng (31 av dem i siste halvdel), åtte assist, fire returer, tre ballerobringer og null balltap.

Med 4-2 sammenlagt er Suns finaleklar for første gang på 28 år.

– Finale! Det lyder godt, fordømt godt. Det har vært hardt arbeide å komme hit, veldig mye arbeide. Nå er det mange sterke følelser, sa han etterpå.

Den etterlengtede seieren kom mot en av hans tidligere klubber. Han har også spilt for New Orleans Hornets, Houston Rockets og Oklahoma City Thunder i en sterk karriere, men det var i første sesong med Suns at han gikk hele veien.

Suns er første klubb i NBA-historien som tar seg til NBA-finale etter å ha gått glipp av sluttspill de ti foregående sesongene.

Motstander i finalen blir Atlanta Hawks eller Milwaukee Bucks. Det står 2-2 i deres semifinale.

