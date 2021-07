Hynne skuffet på 800 meter – Grace imponerte

sport

Amerikanske Grace parkerte konkurrentene på oppløpet og satte personlig rekord med 1.57,60.

Halimah Nakaayi fra Uganda ble toer med 1.58,70 og Lore Hoffmann fra Sveits treer med 1.59,06 i et felt der fem stykker løp under to minutter.

Hynne slo iallfall sin sesongbestenotering på 2.02,47, men var langt fra persen på 1.58,10.

– Det var sinnsykt deilig med publikum, men jeg er ikke fornøyd med løpet. Jeg kom ikke ordentlig inn i det mentalt underveis, og da ble det veldig tungt, sa Hynne til NRK.

