Golf: Ventura misset cuten i Detroit

sport

Ventura måtte ut fredag morgen amerikansk tid for å avslutte første runde. Der fikk han en bogey på det siste hullet som ga ham ett slag over par før han skulle gå neste runde med start bare noen minutter etterpå.

Nordmannen fikk to bogeyer og to birdier på den andre runden, som gjorde at han ikke klarte cuten i Detroit. Cuten gikk på -3, noe Ventura var langt bak.

Forrige helg fikk Ventura være med hele veien inn etter å ha klart cuten i PGA-turneringen i Connecticut. Det var første gang at han gikk videre på PGA-touren siden han spilte pargolf med Viktor Hovland i New Orleans i april.

Ukens cutmiss betyr at Ventura kun har klart cuten på én av seks turneringer han har deltatt i de siste månedene.

Også storkanonen Bryson DeChambeau (6 på verdensrankingen) misset cuten. Han var -1 etter to runder og endte dermed to slag bak å klare cuten.

Tom Lewis fra England og Joaquin Niemann fra Chile er i delt ledelse. Begge er ti slag under par. Begge gikk fredagens runde to slag under par. Russell Knox og Max Homa hadde de beste andrerundene. Duoen gikk begge sju slag under par fredag. Homa er på delt 3.-plass – ni slag under par – mens Knox er på delt 6.-plass – åtte slag under par.

(©NTB)