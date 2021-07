Kasper Fosser tok VM-sølv i orientering – nå tror han på gull

sport

Fosser var i mål sju sekunder bak svenske Isac von Krusenstierna, mens Tim Robertson fra New Zealand tok bronsemedaljen med en tid som var seks sekunder dårligere enn Fossers.

– Jeg er fornøyd med at det ble sølv, det var et hakk opp fra det som skjedde i EM. Nå tror jeg på gull senere i mesterskapet, særlig på langdistansen, sa Fosser i en uttalelse til NTB like etter at sølvet var sikret.

– Det var en krevende løype, og jeg kunne nok ha gjort noe annerledes, sa Fosser, vel vitende om at det var få sekunder som skilte fra en gullmedalje.

Fosser har deltatt i fem mesterskapskonkurranser. Han står med medaljer i samtlige av dem.

I 2008 ble Anne Margrethe Hausken Nordberg verdensmester i orienteringssprint. Norge har også ett sølv og to bronse på kvinnesiden, men lørdag kom første VM-medalje for en norsk mann. Sprint har stått på VM-programmet siden 2001.

Harald Sandstad Eidsmo ble nummer tolv, plassen foran Gaute Steiwer.

Fosser har tidligere VM-sølv også på langdistanse. I EM tok han tre bronsemedaljer.

I kvinnenes VM-sprint ble Andrine Benjaminsen beste norske på en tiendeplass, mens Ingrid Lundanes og Victoria Bjørnstad ble henholdsvis nummer 24 og 37. Også der ble det svensk seier, med Tove Alexandersson foran russiske Natalija Gemperle og danske Maja Alm.

