Offensiv og rask Carlsen tok første stikk – men holdt på å gå i fella

Carlsen holdt på å rote det til for seg selv i siste parti for dagen, da han styrte mot en trygg remis med svarte brikker før han tok en hvit bonde litt forhastet. Det førte til et massivt overtak for Ding, men det klarte ikke kineseren å utnytte.

Etter seieren lørdag trenger Carlsen bare uavgjort for å ta tredjeplassen i turneringen når bronsekampen avgjøres søndag. Det er vanligvis en stor fordel, men i denne turneringen har Carlsen tapt både i kvartfinalen og semifinalen etter å ha vunnet første dag.

Carlsen sa selv det var katastrofalt dårlig da han tapte semifinalen mot Levon Aronian fredag. Lørdag viste nordmannen at han ville reise seg i bronsefinalen.

Raske trekk

Carlsen vant første parti med hvite brikker, og gikk offensivt til verks med svarte brikker i neste parti. Ding ble raskt tvunget i tenkeboksen, mens Carlsen gjorde raske og selvsikre trekk.

Det gjorde at Carlsen fikk overtak med svarte brikker, ikke bare i stillingen på brettet, men også på klokka. Ding måtte bruke lang tid, og i motsetning til tidligere i turneringen hadde Carlsen masse tid til overs i forhold til motstanderen.

Carlsen klarte ikke å utnytte den gode åpningen til å vinne, men tvang fram en stilling som ikke kunne gi annet enn remis. Det ble også utfallet, og dermed er Carlsen foran med 1,5 mot 0,5 etter to partier i bronsefinalen.

Ble kaotisk

I tredje parti hadde Carlsen full kontroll med hvite brikker, og inviterte tidlig til remis. Det ble det, og dermed kunne Carlsen sikre seg seieren på første dag av bronsekampen med remis i siste parti.

Der havnet Carlsen i store problemer da han tok en hvit bonde og fikk springeren sin fastlåst i A-feltet. Ifølge sjakkcomputeren hadde Ding på et tidspunkt et overtak på godt opp mot 90 prosent.

Det virket imidlertid som om Ding ikke så mulighetene sjakkcomputerne gjorde, og etter et par trekk der hvit hadde et stort overtak, ble det en stilling som endte i en ny remis.

