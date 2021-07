Pogacar tok over gultrøya etter monsteretappe: – Det var kanskje litt payback

sport

Lørdagens litt over 150 kilometer lange etappe var preget av regnvær og tunge bakker. Rytterne skulle over tre førstekategoriserte stigninger, og det var ventet at det skulle skje store omveltninger i sammenlagtkampen.

Den hypotesen sviktet ikke. Et stort brudd ble til slutt til to da canadiske Michael Woods og Dylan Teuns brøt seg løs. Der måtte Woods slippe.

Teuns holdt unna og kunne juble for sin andre seier i Tour de France.

Det var imidlertid Tadej Pogacars prestasjon som skulle være samtaleemne etter en monsteretappe fra 22-åringen. Han tok over den gule ledertrøya fra Mathieu van der Poel.

– Det var kanskje litt payback fra i går, sa Pogacar.

Han måtte tåle kritikk etter fredagens etappe. Da klarte ikke Pogacar og UAE å følge utfordrerne. Dagen etter satte laget de nevnte utfordrerne ordentlig på plass.

Kraftanstrengelse

30 kilometer før mål våknet endelig Pogacar. Bortsett fra da sloveneren vant onsdagens tempoetappe, hadde han vært ganske passiv i sitt eget tittelforsvar.

Han fikk med seg Richard Carapaz, som er Ineos nye sammenlagtmann etter at kaptein Geraint Thomas har falt for langt bak i sammendraget. Carapaz måtte slippe den unge sloveneren tidlig, og Pogacar stakk med det fra sine største utfordrere.

Carapaz er nå 5.01 minutter bak sloveneren i sammendraget.

Etter etappen forklarte Pogacar at han så et slitent Ineos-lag.

– På den første av de tre stigningene la jeg merke til at Ineos-rytterne ikke var på topp. Da sa jeg at vi måtte holde oppe presset.

22-åringen ga seg ikke med å få en liten luke, og vi fikk bevitne en kraftanstrengelse av de sjeldne da Pogacar tok seg forbi mann etter mann på vei opp fjellene. Før nedoverbakkene var han kun 14 sekunder bak Teuns.

Bedre opp enn ned

Pogacar er, heldigvis for vinner Teuns, ikke så rask nedover som han er oppover. Han samlet seg dermed med Ion Izagirre og nevnte Woods.

Teuns kom i mål i Le Grand-Bornand 44 sekunder foran Izagirre. Pogacar ble nummer fire.

Etter lørdagens oppvisning har Pogacar en ledelse på 1.48 minutter til belgiske Wout Van Aert. Han vil derimot ikke ta noe på forskudd.

– Jeg har ikke avgjort touren. Det er fortsatt lenge igjen, alt kan skje, sa sloveneren.

Tour de France fortsetter søndag med en ny fjelletappe. Den er på 144,9 kilometer og går mellom Cluses og Tignes.

(©NTB)