Rosenborg fra årsbeste til nytt poengtap i siste minutt

Odd skapte knapt sjanser, men klarte å berge 2-2 helt på tampen av en omgang der Rosenborg var mest interessert i å forsvare 2-1-ledelsen fra første omgang. Tobias Lauritsen fikk trillet ballen i mål etter 90 minutter.

Det har stormet rundt Rosenborg, og fredag varslet Åge Hareide at han pensjonerer seg etter sesongen. Det er nå tre tap og to uavgjorte for RBK de siste kampene.

Mot Odd fikk Hareide svar fra spillerne i første omgang. Da brukte han Edvard Tagseth og Kristoffer Zachariassen i sine beste posisjoner som indreløpere.

I andre omgang endret han på det, og RBK-laget ble liggende dypt og rotet bort to poeng.

Dino Islamovic og Kristoffer Zachariassen scoret hvert sitt mål i første omgang, mens et balltap førte til at Gilli Rólantsson scoret et flott langskudd for Odd.

Rosenborg ligger på sjetteplass med 16 poeng på 12 kamper. Opp til Molde er det ti poeng. Odd ligger på plassen bak, med 16 poeng på ni kamper. I neste runde skal Odd opp mot Molde, mens Rosenborg tar imot Kristiansund.

