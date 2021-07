Sandefjord strålte på Nadderud – sju kamper uten seier for Stabæk

sport

Jan Jönssons menn sto uten seier på sine seks siste seriekamper før det viktige oppgjøret mot Sandefjord søndag. Der fikk de det meget tungt mot et bortelag som entret Nadderud proppet av selvtillit etter seieren over regjerende seriemester Bodø/Glimt i forrige runde.

Sandefjord fikk en perfekt start da Vidar Ari Jónsson leverte en perlescoring av de sjeldne etter åtte minutter. Islendingen tok senere på seg servitør-antrekket da Alexander Ruud Tveter fastsatte resultatet til 2-0 tidlig i den andre omgangen.

Gjestene tok dermed en kontrollert og meget sterk seier på Nadderud. Den betyr at Sandefjord klatrer til 10.-plass på tabellen med sine tolv poeng før søndagens resterende kamper. Stabæk ligger nest sist med kun seks poeng på ti kamper.

En nøktern Hans Erik Ødegaard mente etterpå at Sandefjord har mer å gå på.

– Det var så mye rom her, men vi brukte dem for dårlig. Vi burde i alle fall hatt en eller to scoringer til. Sånn sett er vi ikke helt fornøyde, sa Sandefjord-treneren til Discovery.

Ødegaard ønsket likevel å ta med seg det positive angrepsspillet.

– Vi skaper mye, og vi skaper nesten mer kamp for kamp. Det er bra.

Vakkert

Oppgjørets første mulighet kom etter bare tolv sekunder. Ballen landet perfekt for Stabæks Oliver Edvardsen, men angriperen greide ikke å finne nettmaskene.

I stedet var det «guttane» fra Sandefjord som fikk en strålende start på Nadderud-gresset. Jónsson mottok ballen på hjørnet av 16-meteren, dro seg inn i banen og bøyde ballen elegant forbi en utspilt Marcus Sandberg i Stabæk-målet. En forferdelig start for et hjemmelag på desperat poengjakt.

Og det var Sandefjord som fortsatte å vaske fram den ene store muligheten etter den andre. Jónsson fikk to store muligheter til å doble ledelsen og kunne stått med hattrick før halvtimen, men han klarte ikke å notere seg for dagens andre.

Fortsatte der de slapp

Sandefjord doblet til 2-0 et snaut kvarter etter pause. Jónsson, denne gangen i servitørrollen, fant en totalt umarkert Tveter i Stabæk-feltet. Spissen jaktet egen retur og fikk nettsus.

Ødegaards menn sto aldri i reell fare for å gi fra seg de tre poengene. Sandefjord kontrollerte enkelt inn seieren.

Tapet betyr at Stabæk har gått hele sju kamper på rad uten å vinne. Bærumslaget ser ut til å måtte kjempe mot nedrykk denne sesongen.

En litt resignert Jan Jönsson mener Stabæk må glemme søndagens nedtur så fort som overhodet mulig.

– Det er blytungt nå. Vi får bare forsøke å glemme den så fort vi kan, for dette er en match som stikker seg ut i negativ forstand. I øvrige kamper har vi vært på et bedre nivå enn det her, sa Jönsson til Discovery.

Svensken la til at vertene ikke hadde de nødvendige marginene på sin side.

– I vår situasjon hadde vi kanskje behøvd at sjansen etter ti sekunder gikk i mål, da hadde kanskje kampbildet vært et annet. Men oppsummert er det for dårlig.

