Lundanes trekker seg fra VM-stafetten i orientering

Lundanes er regjerende verdensmester på lang- og mellomdistanse. Han har slitt med skadeproblemer, og velger å trekke seg fra stafetten for å kunne stille til start i de to øvelsene han er regjerende mester i.

Det betyr at han løper mellomdistansen tirsdag og langdistansen fredag.

– Jeg har slitt med en skade den siste tiden, og da blir det for tøff belastning å løpe både mellomdistanse, stafett og langdistanse, sier Lundanes.

– Det blir en for stor risiko for laget at jeg løper når totalen på tirsdag er så tøff. Og når vi – i tillegg – har såpass gode reserver, er jeg ikke i tvil om at dette er riktig avgjørelse både for min egen og lagets del, sier han.

Stafettlaget består dermed av Kasper Fosser, som tok sølv på sprinten, sammen med Steiwer og Eskil Kinneberg.

– Vi har full tillit til at Gaute løser denne oppgaven på en utmerket måte, sier landslagssjef Janne Salmi.

