Italia sto imot Spania-presset – til EM-finale etter straffedrama

Jorginho rullet det avgjørende straffesparket i hjørnet etter at Gianluigi Donnarumma hadde reddet Spanias fjerde straffe fra innbytter og målscorer Alvaro Morata.

I en forrykende fotballkamp dominerte Spania banespillet fullstendig, men Italia forsvarte seg ypperlig og viste hvor giftig laget kan være på kontringer. Det var ikke på noen måte spill mot ett mål.

Federico Chiesa ga Italia ledelsen etter en times spill med en superkontring. Rett etter ble Álvaro Morata byttet inn for Spania etter å ha blitt vraket fra start for første gang i EM. Ti minutter før full tid frelste han Spania da han utlignet etter veggspill med Dani Olmo.

I ekstraomgangene var Spania nærmest. I det 98. minutt var det flipperspill i Italias felt etter et frispark, men ballen spratt Italias vei og på utsiden av stolpen. Noen minutter senere blokkerte Leonardo Bonucci et skudd med retning mot mål etter at Gianluigi Donnaromma hadde vært ute i feltet og bokset.

I det 110. minutt Domenico Berardi et øyeblikk for det han trodde var Italias vinnermål, før flagget kom opp for en klar offside.

Italia spilte med ryggen mot veggen i ekstraomgangene, men tok vare på sin stolte statistikk med ett baklengsmål eller færre i 35 landskamper på rad. Søndag venter England eller Danmark i finalen.

Superkontring

Italias 1-0-mål var en superkontring fra målgård til målgård. Italia haddde alle spillere i eller rett utenfor egen 16-meter da Spania trykket på, men så slo Jordi Alba et dårlig innlegg rett i klypene på Gianluigi Donnarumma, som satte raskt i gang.

Keeperen rullet ballen ut til Marco Verratti, og så gikk det fort. Verratti fant Lorenzo Insigne ute på siden, og han slo en bruddpasning til Ciro Immobile. Spissen så ut til å skulle avslutte rett utenfor 16-meteren, men Aymeric Laporte kastet seg og taklet. Ballen gikk imidlertid rett til Chiesa, og han gjorde resten ved hjelp av tre berøringer. Først tok han ballen inn i 16-meteren, så skaffet han seg vinkel for skudd med høyre, og så sendte han i vei en utakbar suser mellom de spanske stopperne.

Ikke lenge etter spilte Chiesa fram innbytter Domenico Berardi, som alene med keeper kunne ha punktert kampen. Unai Simon i målet samlet beina og stoppet skuddet fra spiss vinkel.

I stedet var det en spansk innbytter som skulle finne veien til mål. Morata kom inn rett etter Chiesas ledermål, og i det 80. minutt utnyttet han en spansk overgang på beste vis. Han satte fart mot forsvaret, spilte vegg med Olmo, var gjennom og trillet ballen i hjørnet etter å ha fått Donnarumma på feil fot.

Favoritt

Italia kom på banen ubeseiret i 32 kamper og som klar favoritt etter å ha imponert mye mer enn Spania på sin vei til semifinalen, men det var Spania som grep taktstokken. Luis Enriques lag lot knapt Italia låne ballen innledningsvis. De ti første minuttene hadde Spania 71 prosent ballbesittelse, og etter hvert kom også sjansene.

I det 13. minutt viste 18-årige Pedri fram blikket og pasningsfoten da han spilte Mikel Oyarzabal helt gjennom, men spissen misset i mottaket og fikk ikke med seg ballen. Et par minutter senere raidet Spania etter Nicolo Barellas balltap. Ferrán Torres dro av Jorginho med en tofotsfinte og skjøt rett utenfor.

Italia viste seg innimellom giftig på kontringer. En uoverveid utrusning av Simon resulterte i en diger sjanse etter 20 minutter. Keeper møtte Emerson, som var spilt fram på siden, uten å nå ballen. Immobile og Barella prøvde etter tur å få avsluttet mot målet keeperen hadde lagt øde, men Busquets og hans lagkamerater ofret seg og blokkerte veien til mål.

Kontringslag

Litt senere fikk Spania en stor sjanse etter et dårlig klareringsspark fra Donnarumma. Busquets satte opp Pedri, som kjempet ballen inn til Olmo. Han fikk to sjanser til å avslutte, men Donnarumma rettet opp tabben med en god redning.

Selv om Spania dominerte spillemessig, kom Italia til like mange store sjanser. Rett før pause skjøt Emerson i tverrliggeren og over fra spiss vinkel etter å ha blitt spilt fram av Emerson.

Etter pause fortsatte Spania å spille, Italia å løpe. Spania fullførte 787 pasninger mot Italias 290, men italienerne løp flere kilometer lenger enn motstanderen. Da siste straffespark var tatt orket de også jubelløp.

Det var fjerde gang på rad de to nasjonene møttes i cupspillet i EM. Spania vant kvartfinalen i 2008 (straffespark) og finalen i 2012 (4-0), mens Italia har slått tilbake med 2-0 i åttedelsfinalen i 2016 og nå semifinalen. Søndag venter England eller Danmark i finalen.

Det er første gang Spania har tapt en EM-semifinale.

