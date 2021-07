Danmark får solid EM-bonus i trøstepremie

sport

Det melder det danske nyhetsbyrået Ritzau, som tar utgangspunkt i en oversikt fra den engelske avisen The Telegraph. Der hevdes det at DBU innkasserer 134,5 millioner danske kroner for EM-deltakelsen. Med dagens kurs tilsvarer det rundt 188 millioner norske kroner.

Hver spiller på det danske landslaget skal få 1.761.077 danske kroner i bonus, skriver Ritzau. Det tilsvarer nesten 2,5 millioner norske kroner.

Allerede før EM-sluttspillet hadde den danske spillerforeningen på sitt nettsted lagt ut beløpene spillerne ville få. Bonusen økte i takt med danskenes avansement i EM, som endte med semifinale-exit mot England onsdag.

Fem millioner danske kroner fra spillernes bonuser går til forskjellige prosjekter innenfor breddefotballen i Danmark. I tillegg bidrar spillerne med én million danske kroner til supporteraktiviteter.

