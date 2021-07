Orientering: Norge mistet VM-gullet til svenskene

sport

Det så svært lovende ut da Kasper Fosser vekslet med Eskil Kinneberg. Norges ankermann ble sendt ut med en ledelse på 57 sekunder i de tsjekkiske skoger.

Men et par feilvalg og et kjempeløp fra Gustav Bergmann spolerte drømmen om nok et norsk VM-gull på en herrestafett i orientering. Norge ble stående på sine 13.

Det norske laget tok sølvet 51 sekunder bak Sverige. Bronsen gikk til Sveits.

Gaute Steiwer fikk det ikke helt til å stemme på åpningsetappen. Han sendte Fosser ut i løypa på niendeplass med to minutter opp til Ukraina. En pigg Fosser tok Norge i tet, men forspranget skulle ikke holde helt inn.

Tidligere på dagen ble det norsk bronse på kvinnestafetten. Andrine Benjaminsen sørget for det etter å ha startet sisteetappen på sjetteplass.

Det skilte sju minutter og ett sekund opp til Sverige. Stjerneløper Tove Alexandersson fikk et enormt forsprang og sikret gullet over to og et halvt minutt foran Sveits.

Marie Olaussen gjorde unna åpningsetappen for Norge. Hun var nummer ni da hun vekslet med Steiwer.

Norge har tatt fem medaljer i årets o-VM. Tidligere i mesterskapet løp Benjaminsen inn til sølv på mellomdistansen, mens Fosser fikk samme valør i sprint. Norsk sølv ble det også i blandet lagkonkurranse.

(©NTB)