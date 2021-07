Marcus Berg gir seg på det svenske landslaget

sport

– Jeg er ekstremt glad og stolt over det jeg og laget har gjort, sier han til avisa.

– Det koster mye å være på landslaget. Når du er med der, spiller du mot den beste motstanden. Det koster mye, og jeg kjenner at for min del, jeg blir 35 år i år, er det en pris jeg ikke vil betale, legger Berg til.

34-åringen sier han har snakket med landslagstrener Janne Andersson om avgjørelsen.

– Jeg hørte at han hadde sagt noe om at det ikke var helt klart, men jeg og Janne har snakket sammen over lengre tid. Jeg tror han vet om det.

Spissen fikk mye hets etter at han misset en kjempesjanse i annen omgang i EMs åpningskamp mot Spania. Det endte med at det svenske forbundet politianmeldte hetsen.

Berg har de siste årene spilt for russiske Krasnodar, men er fra 15. juli tilbake i ungdomsklubben IFK Göteborg.

(©NTB)