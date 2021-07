NBA: Suns med seier også i andre finalekamp

sport

Booker levert 31 poeng, mens veteranen Paul noterte seg for 23 poeng da Arizona-laget gikk opp i 2-0 i best av sju-serien. De står med 58 og 53 poeng hver i de to finalekampene.

– For oss står det 0–0 i kamper. Alle kamper er som en sjuende og avgjørende kamp, det er slik vi må tenke, sa Booker etter kampen.

Til tross for at de to Suns-stjernene nok en gang leverte, var det Milwaukee Bucks' Giannis Antetokounmpo som virkelig ble kampen store mann. Men grekerens 42 poeng holdt ikke for laget fra Wisconsin.

– Vi må bare holde aggressiviteten oppe. Vi har vært her før, og vi vet hva det går ut på. Vi må nyte kampen. Det er vanskelig når vi taper, men vi må finne ut av det, sa han etter kampen.

Etter to kamper i Phoenix, reiser lagene nå til Milwaukee for kamp tre og fire. De spilles natt til mandag og natt til torsdag neste uke.

