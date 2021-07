Seier, men ingen ny verdensrekord for Warholm: – Et litt rotete løp

sport

Warholm satte verdensrekord under Bislett Games torsdag 1. juli, da han løp inn til 46,70. Tiden fredag i Monaco var 0,38 sekunder svakere. Likevel var Warholm i egen klasse i Warholms siste stevne før Tokyo-OL. 47,08 fredag var stevnerekord i Monaco.

– Jeg er veldig fornøyd, det var ny stevnerekord. Et litt rotete løp mot slutten, det er mulig jeg går med litt for høy frekvens. Jeg merket at jeg måtte stege ut der på et tidspunkt, sa Warholm til NRK etter fredagens seier.

– Jeg kan ikke tillate meg å tenke at jeg skal sette rekord hver eneste gang, for det ville vært veldig tøft for meg. Jeg føler press for å prestere og være på mitt beste nivå hele veien. Jeg må være fornøyd når jeg gjør gode løp, sa Warholm.

– Han så litt tyngre ut enn på Bislett. Han har nok vært både fysisk og psykisk utladet. Det kan være han ikke har sluppet opp på trening enda, for han skal være i toppform om noen uker i Tokyo. Man så i starten at det var litt tyngre enn på Bislett, sa NRK-ekspert Christina Vukicevic-Demidov

– Vi kan ikke vente at han setter verdensrekord hver gang, sa hun videre.

Hans argeste konkurrent i Rai Benjamin skulle egentlig delta, men trakk seg tidligere denne uken.

