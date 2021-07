Gian Franco Kasper er død: – En betydningsfull idrettsleder har gått bort

sport

Det melder FIS i en pressemelding.

– Dette er virkelig trist, selv om det ikke var uventet. Han har levd og åndet for skisporten i 50 år, og det er leit at dette skulle skje når han nå skulle få litt tid til å gjøre andre ting, sier skipresident Erik Røste til NTB.

– Det er en meget betydningsfull idrettsleder som har gått bort. Kasper sto for moderniseringen av skisporten. Da han ble ansatt (som generalsekretær), var han mer eller mindre den eneste ansatte i FIS-systemet, men i løpet av hans tid har FIS blitt en tungvekter i internasjonal idrett. FIS står for 55 prosent av alle medaljeøvelser i vinter-OL og har svært god økonomi som kommer alle nasjoner til gode.

Kasper var tilknyttet Det internasjonale skiforbundet i 46 år og var forbundets president i 23 år fram til i år. Han ble avløst av Johan Eliasch på kongressen forrige måned.

Rett før kongressen ble Kasper sendt til sykehus med hjerteproblemer. Han var innlagt inntil han døde fredag kveld.

Unik

– Gian Franco Kasper var unik i internasjonal idrett. Han bygget opp FIS fra et lite forbund til den ubestridte lederen innen vintersport, og det vitner om hans visjon og arbeidsmoral, sier Eliasch i pressemeldingen fra FIS.

– Jeg hadde det privilegium å kjenne Gian Franco i 25 år og delte mange spesielle øyeblikk og opplevelser med ham. Hans væremåte og vidd vil bli dypt savnet.

Kasper var IOK-medlem fra 2000 til 2018, de to siste årene også styremedlem. Han hadde verv også i Verdens antidopingbyrå (Wada), blant mye annet.

Sveitseren har i senere år fått en del kritikk for uheldige utspill og kommentarer. For et par år siden beklaget han offentlig en uttalelse om at det er mye lettere å arrangere OL i diktaturer enn i demokratier.

Kaspers arv

– Han har hatt noen uttalelser det har vært grunnlag for å reagere på, men jeg opplever at han i stor grad korrigerte det selv, sier Erik Røste til NTB.

– Det jeg har lyst til å trekke fram ved Kasper er at han virkelig var opptatt av idretten. Han kunne den i detalj, og han gikk aldri på akkord med idrettens fundament. Om det var snakk om øvelser hadde sin rettmessige plass i OL-programmet, sto han på og var sta som et esel. Han jobbet for sporten, og hans mantra var at vi skulle generere penger til å investere i sporten, ikke tjene penger på sporten.

Røste mener idrettens eierskap til egne arrangementer er blant det aller viktigste Kasper oppnådde.

– Hvor viktig det er har vi erfart det siste året, hvor vi ikke har fått arrangere internasjonale skirenn. At vi eier våre arrangementer, og at inntektene går tilbake til idretten, er ikke nødvendigvis Kaspers fortjeneste alene, men det er en stor del av hans arv, sier Røste.

