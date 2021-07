sport

Mjøndalen var best fra første stund og kunne juble for 1-0 etter 20 minutter. Hjemmelaget kombinerte fint og tok en fortjent ledelse da Martin Rønning Ovenstad avsluttet et flott angrep.

Etter pause fortsatte Mjøndalen å male på og økte ledelsen to ganger.

– Jeg synes det var ganske mye bra. Vi vinner fortjent 3-0. Det er solid, oppsummerte Mjøndalen-trener Vegard Hansen til Discovery.

20 år gamle Eriksen, som misbrukte en kjempemulighet i starten av kampen, scoret sitt første mål i Eliteserien ti minutter etter pause, da Ovenstad fant ham med et godt innlegg.

– Syver er en moderne og veldig god back som kan gjøre det der oftere, sa Hansen om den talentfulle høyrebacken sin.

Kvarteret før slutt steg Markus Nakkim til værs på en corner og stanget inn 3-0 for Mjøndalen, som foruten en kjempesjanse imot i 1. omgang hadde få problemer med Haugesund.

Seieren gjør godt for et Mjøndalen-lag som har slitt med å vinne kamper. For Haugesund ble lørdagens kamp en stor nedtur etter gryende form de siste kampene.

– Vi skal være sterkere mentalt enn det. Det er skuffende, sa Sondre Liseth, som omtalte returen til sin gamle hjemmearena som årsverste for Haugesund.

Mjøndalen i føringen

Eriksen var til slutt dagens gladeste på Nedre Eiker, men deppet etter en kjempemiss i starten av kampen.

Unggutten fikk en kjempemulighet etter bare fem minutter, da han sto helt alene i feltet etter et godt innlegg. Forsøket med hodet var langt unna og seilte over mål.

Men Mjøndalens gode åpning skulle betale seg etter 20 minutter da Lars Olden Larsen tok rollen som servitør. Han driblet seg fri på kanten og spilte inn til Ovenstad, som satte inn ledermålet for hjemmelaget.

Haugesund våknet litt etter kalddusjen og var veldig nær ved å utligne etter 39 minutter.

Mjøndalens keeper Sosha Makani fikk så vidt fingertuppene på et hardt skudd fra Bruno Leite, før ballen gikk stang ut til Kristoffer Velde på blank kasse. Men kantspilleren rakk ikke å reagere før ballen traff ham og ble fanget av Makani.

Mjøndalen malte på

Men Mjøndalen holdt ledelsen til pause, og ti minutter etter hvilen ble ledelsen doblet.

Nok en gang spilte Mjøndalen seg fint fri, og Eriksen lot seg ikke be to ganger da han fikk sin andre store sjanse i kampen. Unggutten var fra seg i begeistring etter at han styrte inn 2-0.

Nakkim kunne også styre inn mål, da han la på til 3-0 etter 77 minutters spill og satt spikeren i kista.

Mjøndalen reiser til Bergen for å møte Brann neste søndag, mens Haugesund tar imot Vålerenga samme dag.

(©NTB)