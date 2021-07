Billettløse fans prøvde å storme Wembley

sport

– Hundrevis av personer skal ha tatt seg forbi vaktene rett før klokka 18.00 (lokal tid), men det er intet som tyder på at de kom seg helt inn på stadion, skrev The Athletic, mens Sky Sports meldte at om lag 100 personer var involvert.

Uefa bekreftet at personer hadde forsert den ytre sikkerhetsbarrieren rundt Wembley, men hevdet at de ikke greide å ta seg inn på stadion.

– Sikkerhetstiltak ble hurtig aktivert i de berørte områdene, og ingen personer uten billett tok seg inn på stadion, sier en talsperson for Wembley til BBC. London-poitiet sier i en uttalelse at de assisterte sikkerhetsvaktene i å holde de billettløse tilhengerne ute.

England møter Italia i EM-finalen, der det tillates 60.000 tilskuere.

