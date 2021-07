Donnarumma: – Vi gir aldri opp

sport

Etter at Marcus Rashford hadde sendt Englands tredje straffe stolpe-ut kastet Donnarumma til venstre og reddet skuddene fra både Jadon Sancho og Bukayo Sako. Dermed ble det seier selv om Italia selv scoret på bare tre av fem straffespark.

– Vi har gjort noe ekstraordinært, og nå er vi lykkelige. Vi ga ikke en millimeter. Dere vet alle hvor vi var da vi startet, sa Donnarumma med henvisning til at Italia ikke greide å kvalifisere seg til forrige sluttspill, VM i 2018.

– Vi er et fantastisk lag, og vi fortjener dette.

Italia kom under før det var spilt to minutter mot et engelsk lag med 60.000 tilskuere i ryggen, men lot seg ikke knekke.

– Det tidlige baklengsmålet kunne ha senket oss, men vi er ikke et lag som noen gang gir opp. Det var ikke lett, men vi var spektakulære. Vi dominerte kampen i lange perioder, og derfor er dette fortjent, sa keeperhelten.

