FA etterforsker Wembley-storming

sport

Bilder i sosiale medier viser hvordan en menneskemengde forserte sikkerhetsbarrierer i et forsøk på å ta seg inn på finalearenaen i London. Politiet benektet først at noen av dem kom seg inn, men bekreftet senere at «en liten gruppe lyktes».

Dagen etter startet FA etterforskningen av hendelsen. Samtidig beklaget det engelske forbundet at slike scener kunne skje.

Granskingen vil bli gjort sammen med politi, britiske myndigheter og arrangør. Forbundet avfeier påstander om at sikkerhetsbehovet ble undervurdert.

«Antallet vakter og funksjoner oversteg kravet for kampen, og det var større enn på noe tidligere arrangement på Wembley. Oppførselen til menneskene som brøt seg inn, er uakseptabel og farlig. Det ble vist total likegyldighet til sikkerhetsforskriftene», skriver FA i en uttalelse.

En del av etterforskningen vil gå utpå å identifisere personer som deltok i stormingen.

England tapte EM-finalen mot Italia på straffer. Selve kampen endte 1-1.

(©NTB)