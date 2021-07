Federer trekker seg fra OL-tennisen – trøbler videre med vondt kne

sport

I et innlegg på Facebook forteller Federer at han har fått et tilbakeslag i løpet av gressesongen. Veteranen var i fjor gjennom to kneoperasjoner.

«Jeg må akseptere at jeg må trekke meg fra Tokyo-lekene. Det er jeg svært skuffet over, for det har vært en stor ære og et høydepunkt i karrieren hver gang jeg har representert Sveits», skriver Federer.

Han legger til at rehabiliteringen er i gang. Målet er å være tilbake på tennisbanen senere i sommer.

Federer har OL-sølv i single fra 2012, og han ble olympisk mester i double i 2008. Sveitseren er mestvinnende Grand Slam-spiller sammen med Rafael Nadal og Novak Djokovic. Trioen har alle 20 GS-triumfer å vise til.

(©NTB)