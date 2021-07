Felipe Anderson returnerer til Lazio – milliontap for West Ham

sport

Etter en sterk førstesesong for West Ham, har det gått tråere for brasilianske Anderson i London. Nå er Anderson på plass i Roma, der han skal signere for gamleklubben Lazio.

– Godt å se deg i Roma igjen, Felipe Anderson, skriver den italienske klubben på Twitter, med et bilde av Anderson på plass i byen med Lazio-skjerf rundt halsen.

Den anerkjente journalisten Fabrizio Romano melder på Twitter at Anderson går gratis fra West Ham til Lazio. London-klubben skal riktig nok ha sikret seg en videresalgsprosent på 50.

