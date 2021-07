Merkelig mål stoppet Vålerengas tapsrekke i rivaloppgjøret

sport

Det kladdet for fjorårets dobbeltmester også i LSK-hallen. Lite tilsa at Vålerenga skulle finne en vei tilbake i rivaloppgjøret, men i det 79. minutt smalt Emilie Woldviks klarering i hodet til Ildhusøy og videre i mål.

Scoringen var en ren gavepakke. Den sørget for at VIF i det minste fikk i gang poengfangsten etter strake tap for gullrivalene Rosenborg og Sandviken.

LSK Kvinner slet med gjestenes tempo i åpningsminuttene, men kunne likevel juble for ledelse etter halvspilt omgang. Mimmi Löfwenius slo til med venstrefoten på en pasning fra Camilla Linberg. Tilslaget sendte ballen høyt i mål.

– Vi var det beste laget i starten, men så kom LSK inn i kampen med scoringen, sa Vålerenga-kaptein Stine Ballisager Pedersen til NRK i pausen.

Frustrerte

Emilie Haavi mente LSK fant en intensitet og aggressivitet som manglet i starten av oppgjøret.

– Vi kom dårlig i gang, men så er det som vi plutselig fant knappen. Da hadde vi masse krefter på lager, sa veteranen.

Vertene hadde god kontroll etter hvilen. Frustrert slo Vålerenga-spillerne ofte langt, og det levde LSK fint med. Men en snodig scoring skulle berge de blåkledde fra Oslo.

Sakker akterut

Med uavgjortresultatet er Vålerenga fem poeng bak tabelltopp Rosenborg. Serielederne har én kamp mindre spilt. Det samme har toer Sandviken, som er tre poeng foran VIF.

LSK er fjerdeplassert med like mange poeng som erkerivalen.

Kampen var den siste for begge lag før ferien. LSKs neste oppgave er borte mot Arna-Bjørnar 7. august, mens Vålerenga tar imot Kolbotn samme dag.

