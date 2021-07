Rashford går glipp av sesongåpningen i Premier League med skulderskade

sport

Manchester United- og England-stjernen skal ha bestemt seg, i samråd med sitt team, for å legge seg under kniven for å få bukt med skulderproblemene som hemmet ham i andre halvdel av 2020/21-sesongen. Det skriver BBC tirsdag kveld.

Etter å ha gjort en undersøkelse på skulderen tirsdag, skal Rashford ha ønsket å opereres så snart som mulig. Han må likevel vente til slutten av juli for å gjøre operasjonen, ettersom kirurgen som skal gjøre inngrepet ikke er ledig tidligere.

BBC melder at spissen skal ha slitt med smerter i skulderen helt siden november.

Det anslås at Rashford kommer til å være ute i 12 uker etter operasjonen og dermed går glipp av mange kamper i starten av sesongen for både Ole Gunnar Solskjærs United og landslaget.

(©NTB)