Tour de France: Sammenlagtlederen tok knallsterk seier i fjellene

Den 178,4 kilometer lange etappen hadde målgang på 2215 meters høyde, og det ble jevnt helt inn. På tampen viste sammenlagtlederen og den regjerende mesteren muskler og vant.

Etappeseieren var Pogacars andre i årets ritt.

I avslutningen dannet det seg en trio i front med Pogacar, Jonas Vingegaard og Richard Carapaz. Mot slutten var det stigning på over 10 prosent.

De tre kjørte et psykisk spill over de siste kilometerne, der ingen av de valgte å stikke fra. Først to kilometer fra mål satte Pogacar inn støtet, men duoen bak holdt følge.

Så var det Carapaz som prøvde å rykke. Da klarte ikke Vingegaard å holde tritt, men Pogacar hang på som en klegg.

Så, 200 meter før mål, var plutselig Vingegaard tilbake i ryggen på duoen. Men Pogacar var sterkest på oppløpet og vant etappen etter over fem timer på sykkelsetet. Vingegaard endte på 2.-plass, mens Carpaz ble nummer tre.

