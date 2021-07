Rosenborg solgte toppscoreren til Ferencváros: – Et meget godt tilbud

sport

Det melder trønderklubben på sitt nettsted torsdag ettermiddag.

Zachariassen kom til Rosenborg fra Sarpsborg foran 2020-sesongen og var blant klubbens beste spillere i perioden har var der. I årets sesong er han toppscorer for laget som ligger på 5.-plass i Eliteserien.

– Kristoffer har vært en solid spiller for oss og har gjort det såpass bra at han er blitt attraktiv for klubber nede i Europa. Vi har fått et meget godt tilbud, og «Doff» kjenner selv at han har lyst til dette. Derfor kjennes det riktig på alle plan, sier sportslig leder Mikael Dorsin i RBK.

Tosifret millionbeløp

Discovery skrev tidligere torsdag at overgangssummen skal ligge på rundt 15 millioner kroner, mens Adresseavisen hevdet at totalrammen er om lag 22 millioner kroner.

Zachariassen reiste til Ungarn onsdag kveld for å fullføre overgangen.

– Det viser seg igjen at hvis man gjør det bra i Rosenborg, uansett alder, er man attraktiv på markedet. Det har Kristoffer gjort, og han fortjener muligheten sin, sier Dorsin.

Mesterligaambisjon

Med flere viktige mål på starten av årets eliteserie, ble Zachariassen tatt ut på landslaget for første gang i mai. 6. juni fikk han sin Norge-debut i 1-2-tapet for Hellas.

I Ferencváros blir Zachariassen klubbkamerat med norske Tokmac Nguen. Klubben er regjerende seriemester i Ungarn og gikk tirsdag videre til 2. kvalifiseringsrunde i mesterligaen.

Forrige sesong var laget i Champions League etter å ha slått ut Molde i den 4. kvalifiseringsrunden. I gruppespillet møtte de storheter som Barcelona og Juventus.

