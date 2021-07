Tung dag for Ventura tross god åpning

sport

For der nordmannen markerte seg med solid spill og tre birdier i løpet av banens seks første hull, skulle det bli mer og mer brutalt på veien tilbake til klubbhuset i Nicholasville.

Ventura lå tre slag under etter halvspilt runde, men endte to slag over par etter å ha notert bogeyer på hull 10, 12, 13, 14 og 17.

Dermed kan det bli svært vrient for 26-åringen å klare cuten i turneringen. Bare fem av 132 spillere har svakere resultat enn Ventura så langt.

Det skal nevnes at en rekke spillere ikke har spilt ferdig sine åpningsrunder. Så langt leder amerikaneren Brian Stuard, som gikk 1. runde på åtte slag under par.

