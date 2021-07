Hovland med svak start på British Open-runde

sport

Etter elleve hull er nordmannen på par for dagen og to slag under totalt. Cuten i årets fjerde majorturnering er anslått å ligge på +1.

Allerede på åpningshullet fikk Hovland problemer på Royal St. George's. Et mislykket utslag gjorde at han bommet på fairway, og forsøket på å redde seg til par satt ikke. Dermed ble det en bogey på direkten der 23-åringen torsdag fikk en birdie.

Hovland rakk kun å gå de to neste hullene på par før han fikk nok en nedtur. Han slet igjen med å få ballen på greenen, og til slutt var han rundt ti meter unna å få til par. Det ble for vanskelig.

Først på det åttende hullet klarte Hovland å få dagens første birdie. Det gjorde han med en ganske lang putt. Birdie nummer to kom tre hull senere.

Collin Morikawa leder i øyeblikket British Open etter to av fire runder. Amerikaneren er ferdigspilt for dagen og er i alt ni slag under par. Det er ventet at han blir forbigått når 2. runde er over.

