Hovland-trøbbel i British Open: Falt mange hakk på dag to

Nordmannen fikk det aldri til å flyte skikkelig på dag to på Royal St. George's. Han greide to birdier (hull 8 og 11), men det hjalp ikke stort. To tidlige bogeyer og en ny nedtur på fjerde siste hull sørget for det.

Hovland er totalt ett slag under par etter å ha gjort unna to av fire runder i årets fjerde majorturnering. Fredag isolert gikk han ett slag over par, men cuten klarte han med grei margin. Den stoppet på +1.

På resultatlistene falt han ned fra en delt 19.- til 40.-plass. Han er ti slag bak sørafrikaneren Louis Oosthuizen i tet.

– Jeg slo mange dårlige slag. Jeg prøvde bare å treffe greenene, som ikke var lett, spesielt siden alt gikk ut høyre. Også gikk alt til venstre når man prøvde å korrigere. Det var ganske frustrerende, sa Hovland ifølge Discovery etter runden.

Vanskelig

Allerede på åpningshullet fikk Hovland problemer. Et mislykket utslag gjorde at han bommet på fairway, og forsøket på å redde seg til par satt ikke. Dermed ble det en bogey på direkten der 23-åringen torsdag fikk en birdie.

Hovland rakk kun å gå de to neste hullene på par før han var ille ute igjen. Han slet med å få ballen på greenen, og til slutt var han rundt ti meter unna å få til par. Det ble for vanskelig.

Først på det åttende hullet klarte Hovland å få dagens første birdie. Det gjorde han med en ganske lang putt. Birdie nummer to kom tre hull senere, men han skulle så gjerne hatt noen til.

Satte rekord

I stedet kom en tredje bogey på det 15. hullet. Innspillet var ikke godt nok, og igjen ble chippen for tøff. Likevel var Hovland fornøyd med siste halvdel av runden.

– Jeg satte noen gode putter her og der, og jeg reddet meg ganske bra et par ganger. Jeg følte jeg fikk en viss stabilitet i spillet mitt på «back-nine» (siste ni hull), forhåpentlig kan jeg fortsette på den trenden og spille bra i helgen.

Louis Oosthuizen leder med to slag til Collin Morikawa fra USA. Med sin 64-runde satte sørafrikaneren rekord i British Open. Ingen har tidligere greid å holde antall slag nede på 129 etter halvspilt turnering.

