Skjelvik matchvinner i Danmark – scoret direkte på hjørnespark

De spesielle scenene skjedde ett minutt på overtid. Skjelvik slo et hjørnespark som lurte seg inn bak en sprellende Jonas Lössl. Episoden vil Midtjyllands tidligere Premier League-keeper neppe være stolt av.

Bashkim Kadrii tok OB i ledelsen etter et kvarters spill, men til tross for store sjanser ble det første omgangs eneste scoring.

Pione Sisto utlignet for Midtjylland i det 59. minutt. Det gjorde han med et velplassert skudd. Da spådde de fleste at det ville komme et langvarig press fra vertene i jakten på seiersmålet, men det kom aldri.

I stedet var det OB som satte inn en sluttspurt, og på overtid sikret Skjelvik alle poengene med et usannsynlig mål. Både han og Robin Dahl Østrøm spilte hele oppgjøret for bortelaget.

Midtjylland ble slått med ett poeng av Brøndby i kampen om det danske seriegullet forrige sesong. Fredag fikk den hardtsatsende klubben en elendig start på et nytt tittelrace.

Skjelvik har vært i OB siden januar 2020. Han ble først sendt på lån fra Los Angeles Galaxy, men overgangen ble gjort permanent tolv måneder senere.

Odense-laget ble bare nummer åtte i grunnserien forrige sesong. I sluttspillet ble klubben tredje best i den såkalte nedrykksgruppen.

