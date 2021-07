Koronasmitte i Tsjekkias OL-delegasjon

sport

Det opplyser en talsperson for Tsjekkias OL-delegasjon, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Ingen av landets utøvere har testet positivt på koronaviruset. Den smittende personen hadde avgitt to negative PCR-tester før avreise fra Praha til Tokyo. Vedkommende og de nærmeste nærkontaktene på flyet er satt i isolasjon.

Det blir presisert at saken ikke får noen følger for utøvernes planlagte treningsaktiviteter.

Tidligere lørdag ble det kjent at det første koronatilfellet var påvist i OL-landsbyen i Tokyo. Heller ikke det dreide seg om en utøver.

Siden 1. juli har minst 44 personer med tilknytning til OL testet positivt på korona. Det melder nettstedet Insidethegames.

OL-sjef Seiko Hashimoto utelukker ikke at det kan bli et større utbrudd der utøverne holder til.

– Vi gjør alt vi kan for å forhindre det. Dersom vi ender opp med å få et utbrudd, vil vi sørge for at vi har en plan klar, sa hun lørdag.

OLs åpningsseremoni holdes fredag 23. juli.

