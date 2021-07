Arna-Bjørnar selger kapteinen til Vålerenga

sport

VIF opplyste om overgangen på sine nettsider søndag. Bjelde hadde opprinnelig en avtale med Arna-Bjørnar ut sesongen.

– For meg er det å gå til Vålerenga et steg i riktig retning i forhold til ambisjonene mine. Jeg ser fram til nye utfordringer på fotballbanen, men ikke minst å bli kjent med spillere og apparatet rundt. Jeg gleder meg masse, sier 21-åringen.

Hun slutter seg til Vålerenga-troppen når den samles igjen etter ferien 31. juli.

Bjelde ble før seriestarten utpekt som ny kaptein i Arna-Bjørnar. Den rollen rakk hun å bekle i ni kamper. Nå går ferden videre til fjorårets dobbeltmestere.

Vålerengas sportssjef Eli Landsem er glad for å sikret seg en ettertraktet spiller allerede nå i sommer.

– Det er vel ikke til å stikke under stol at det var mange som var interesserte i å «få kloa» i Thea, så vi er selvsagt svært godt fornøyde med at hun valgte oss. Selv om hun forsterker oss inn mot høstsesongen, er dette også en langsiktig signering som vi skal utvikle videre, sier Landsem.

Bjelde har spilt flere aldersbestemte landskamper for Norge. I fjor høst var hun innom A-landslaget for første gang og var ubenyttet reserve i 1-0-seieren over Wales i EM-kvalifiseringen.

