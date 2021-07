Deila med ny bortesmell i USA

sport

Jesús Medina utlignet for New York-klubben to minutter etter hvilen, men det holdt ikke til poeng. Etter litt over en time scoret Lucas Zelarayan målet som ga Columbus Crew seieren.

Rett før pause hadde Darlington Nagbe tatt vertene i føringen.

Det var andre kamp på rad at Deilas menn tapte 1-2. Hittil har nordmannens lag hatt en variabel sesong. Etter tolv runder står de med like mange seirer (fem) som tap, og tre av nederlagene har kommet utenfor egen storstue.

Resultatene holder til en 6.-plass i MLS' østre avdeling. New York City er ti poeng bak tabelltopp New England Revolution, som står med to kamper mer spilt.

Jakob Glesnes spilte samtlige minutter i Philadelphia Unions 2-1-kamp hjemme mot DC United, mens Bjørn Maars Johnsen fikk et innhopp helt på tampen i CF Montreals elleville 5-4-seier over Cincinnati.

(©NTB)