Korona påvist i OL-landsbyen – de smittende kommer fra samme land

sport

Smitten blant utøvere i landsbyen ble kjent et døgn etter at en person ble meldt koronapositiv lørdag. Vedkommende tilhører samme land og idrettsgren som de to andre tilfellene, men er ikke en utøver.

De tre smittede er satt i isolasjon. OL-arrangøren vil ikke gå ut med detaljer om nasjonalitet eller hva slags idrett det er snakk om.

OL-landsbyen vil huse over 10.000 utøvere og støttepersoner mens lekene pågår. De må leve under strenge koronarestriksjoner.

Siden 1. juli har 55 personer med tilknytning til OL avgitt positive koronaprøver. Lørdag ble det registrert 1410 nye smittetilfeller i den japanske hovedstaden. Det er det høyeste tallet byen med 14 millioner innbyggere har hatt på seks måneder.

Åpningsseremonien holdes fredag. Tokyo-OL varer fram til 8. august.

(©NTB)