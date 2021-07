Sommerfesten slutt for Sandefjord – tapte 0-2 borte mot Kristiansund

sport

Sandefjord jaktet sin fjerde strake trepoenger og sin første seier noensinne borte mot solide Kristiansund søndag. Det ble som ventet en jevn affære, men Kristiansund fikk til slutt de avgjørende scoringene.

– God prestasjon i dag. Måten vi er solide på gjennom hele kampen. Vi slipper til lite sjanser imot, også blir vi farligere og farligere utover i kampen. Deilig å stå igjen med en fortjent 2-0 seier, sa Kristiansund-sjef Christian Michelsen til Discovery etter kampen.

Dermed var det slutt på seiersrekken til Hans Erik Ødegaard og Sandefjord, som enda ikke har vunnet borte på KBK-gresset. Før oppgjøret søndag hadde hvalfangerne vunnet tre kamper på rad.

– Vi har nok av muligheter, men vi tar dem ikke så godt. Vi blir litt for upresise og ubesluttsomme på siste tredjedelen, sa en småskuffet Hans Erik Ødegaard etter at tapet var et faktum.

Nesten drømmestart

Islandske Brynjolfur Willumsson trodde han hadde gitt hjemmelaget en drømmestart etter kun ni minutter av den første omgangen, men 20-åringen ble avvinket for offside.

Ti minutter ut i den andre omgangen skulle dog Kristiansund endelig få hull på Sandefjord-byllen. KBK trykket på etter en corner, og ballen endte til slutt hos venstreback Christoffer Aasbak. Han avsluttet via Sandefjords Sander Foss og i mål.

KBK, anført av en meget livlig Olaus Skarsem, fortsatte å gjøre livet surt for Sandefjord-forsvarerne. Ett minutt før fulltid kom spikeren i Sandefjord-kista. Sandefjord-forsvarer Jørgen Fjeldskår var uheldig i eget felt og løp ballen i eget nett til 2-0.

Tredjeplass

De blåkledde fra Vestlandet går dermed inn i en liten eliteseriepause på tredjeplass. KBK ligger to poeng bak Bodø/Glimt med én kamp mindre spilt. Sandefjord er nummer ti med 15 poeng.

Kristiansund sin neste kamp i Eliteserien er borte mot Viking 8. august, mens Sandefjord møter Haugesund hjemme onsdag.

- Det var en viktig kamp i dag. Det kommer en periode nå hvor det er lenge til neste kamp, så det er deilig, sa kampens første målscorer Christoffer Aasbak.

