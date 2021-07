Japansk OL-komponist trakk seg etter mobbe-uttalelser

sport

Musikeren Keigo Oyamada, bedre kjent som Cornelius, står i sentrum for den siste i rekken av betente saker som har rammet de allerede hardt pressede OL-arrangørene i Japan.

Kun fire dager før OL-ilden skal tennes i Tokyo trakk kulturpersonligheten seg fra rollen han skulle hatt under åpningsseremonien. Arrangørene opplyser at Oyamadas musikk likevel ikke vil bli benyttet under seremonien.

Musikerens OL-jobb ble kjent nylig. Det førte til at uttalelser Oyamada ga i avisintervjuer på 1990-tallet igjen ble et samtaleemne. Der fortalte musikeren, tilsynelatende uten anger, at han mobbet skolekamerater med funksjonshemninger.

Uttalelsene har skapt stor oppstandelse i Japan. OL-arrangørene i Tokyo opplyste sist helg at de ikke var kjent med dem, men at de var og er «upassende».

– Jeg har tilbudt arrangørene å trekke meg, skrev Oyamada på Twitter mandag.

– Jeg har blitt smertelig klar over at det å akseptere tilbudet om å delta musikalsk i Tokyo-OL 2022 og Paralympics, ikke innebar å vise hensyn overfor mange mennesker, skrev han også.

Oyamadas beslutning om å trekke seg skaper nye mannskapsutfordringer for OL-arrangørene i Tokyo. Tidligere har en rekke nøkkelpersoner i organisasjonen trukket seg.

Tidligere OL-sjef Yoshiro Mori trakk seg i februar etter at han kom med diskriminerende uttalelser. Mori hevdet at kvinner snakker for mye i møter.

Den kreative sjefen for åpnings- og avslutningensseremonien trakk seg også i mars etter uttalelser som ble oppfattet som upassende.

(©NTB)