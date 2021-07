Haugesund selger Desler til fransk fotball

sport

Det melder Haugesund på sitt nettsted tirsdag. Dansken blir dermed lagkamerat med Ruben Gabrielsen, som har spilt i Toulouse siden overgangen fra Molde i desember 2019.

Laget rykket ned fra Ligue 1 i 2020, men er blant favorittene til å rykke opp igjen kommende sesong.

– Mikkel er et godt eksempel på hvordan spillere som har kjørt seg litt fast i karrieren, får en ny vår i FK Haugesund og siden tar steget videre ut i fotballverden. Han har levert på høyt nivå siden dag én og vokst fram til å bli kanskje den aller beste høyrebacken i Eliteserien, sier FKHs sportslig leder Eirik Opedal i rosende ordelag om Desler.

26 år gamle Desler kom til Haugesund fra Odense foran 2019-sesongen. Han fikk totalt 79 kamper for vestlendingene, der han noterte seg for to scoringer og 13 målgivende pasninger.

