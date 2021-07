sport

Overgangen ble bekreftet av Manchester United tirsdag.

Bøe Risa har skrevet under på en toårskontrakt med den hardtsatsende klubben.

Midtbanespilleren har spilt få kamper i årets sesong etter at kontrakten med Kopparberg/Göteborg gikk ut i desember.

Det har lenge vært snakk om hva som blir det neste steget for 25-åringen. TV 2 har tidligere meldt at overgangen så å si har vært i boks. Nå er det altså klart at neste steg blir England og United.

(©NTB)