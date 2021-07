Volleyballforbundet støtter håndballens truseprotest – varsler grep i egen idrett

sport

Mandag ble Norges Håndballforbund bøtelagt for at kvinnelandslaget i beachhåndball benyttet tights, og ikke bikinitruser, under bronsefinalen i EM nylig. Bekledningen var et brudd på gjeldende regler.

I regelverket til Det internasjonale håndballforbundet (IHF) står det at kvinnenes uniform er truser og bikinioverdel. Landslagene for menn kan derimot spille i singlet og shorts.

Også i sandvolleyball har kvinnenes antrekk vært et tilbakevendende stridstema siden idretten ble olympisk gren i 1996. Norges Volleyballforbund forstår kampen håndballforbundet nå tar.

– Ja, absolutt. Jeg synes at dette er et gufs fra fortiden. Det burde ikke være sånn i 2021 at dette er et tema en gang, sier volleyballpresident Eirik Sørdahl til NTB om «bikinipåbudet».

Ingen kobling

For sandvolleyballspillerne ble påbudet opphevet av Det internasjonale volleyforbundet (FIVB) allerede i 2012. Kvinnelige utøvere har siden den gang kunnet velge om de vil spille i bikinitruse, tights eller shorts.

Likevel peker forbundsledelsen i Norge på at endringen ikke har gitt utøverne «opplevd full valgfrihet». Det henger sammen med at valgfriheten i regelverket er koblet til formuleringen «kulturelle eller religiøse årsaker».

Nå vil volleyballforbundet ta grep for at landslagsutøverne skal få en valgfrihet som ikke har noen kobling til årsak.

– Jeg synes tiden er overmoden for å ta bort formuleringen knyttet til religion og kultur. FIVB kan si at alt er greit hos oss fordi det står valgfrihet, men hvis ikke utøverne opplever det ut fra at de må dekke seg bak et religiøst og kulturelt spørsmål, er det i realiteten ikke full valgfrihet, sier president Sørdahl.

Entydig styre

Han bekrefter overfor NTB at saken vil bli tema når styret i Norges Volleyballforbund møtes neste gang 10. september. Diskusjonen som blir ført der vil etter alle solemerker ende med en henvendelse til FIVB.

– Jeg synes det er naturlig at vi retter en henvendelse for å be om at den setningen blir strøket, sier Sørdahl.

– Jeg tror oppfatningen at styret er helt entydig på dette, men hvordan FIVB stiller seg til dette, vil det nok ta noe tid å få svar på, tilføyer han.

I all aktivitet i regi av Norges Volleyballforbund er det valgfrihet når det kommer til antrekk, så lenge utøverne har lik bekledning.

Kulturminister Abid Raja er blant dem som har reagert sterkt på at beachhåndball-landslaget ble bøtelagt for brudd på «trusepåbudet».

«Dette er fullstendig latterlig! Fy søren så mye holdningsendringer som må til i gammelgrodd internasjonalt gubbevelde i idretten! Herregud!", skrev han på Twitter mandag.

