Nederlender tok første seier etter fjorårets skrekkvelt – etappe ble flyttet til racingbane

Deceuninck-Quickstep-rytteren slo colombianske Fernando Gaviria (UAE) i kampen om seieren. Ingen av de norske syklistene, deriblant Alexander Kristoff, greide å ta seg inn blant de ti beste i Belgia.

Jakobsen ble i august i fjor lagt i koma da han fikk alvorlige skader etter en dramatisk velt på oppløpet i Polen rundt. I starten ble tilstanden beskrevet som livstruende. Siden ulykken hadde nederlenderen stått seiersløs, men onsdag brøt han endelig tørken.

Det skjedde dagen etter at landsmannen Dylan Groenewegen vant åpningsetappen. Stjernespurteren fikk i fjor skylden for velten som rammet Jakobsen hardt. Også for Groenewegen var tirsdagens seier hans første siden dramatikken for snart ett år siden.

Løypeprofilen for onsdagens etappe ble lagt helt bort på grunn av flomsituasjonen i Belgia. Ryttere skulle egentlig ha gjort unna 184 kilometer mellom Verviers og Herve, men i stedet syklet de 30 runder à fire kilometer inne på racingbanen i Zolder.

Kristoffer Halvorsen ble best plassert av nordmennene. Uno-X-syklisten var i mål som nummer elleve. Sju hakk bak fulgte Kristoff.

Uno-X-gjengen Rasmus Tiller, Erik Resell, Daniel Hoelgaard, Anders Skaarseth og Syver Wærsted samt Odd Christian Eiking (Wanty) er øvrige norske som deltar i Tour de Wallonie.

Torsdag skal feltet etter planen tråkke seg gjennom 179,9 kilometer fra Plombières til Érezée.

Rittet, som avsluttes lørdag, er på et lavere nivå enn verdenstouren.

