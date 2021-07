Start feiret Myggens 50-årsdag med tre poeng – Fredrikstads seiersrekke stoppet

sport

Start har ikke hatt altfor mye å juble for den siste tiden, men kunne by opp til fest i onsdagens kamp i 1. divisjon mot Stjørdals/Blink. Det ble gjort på dagen «Myggen» fylte 50 år.

Fotballikonet er også Starts spillerutvikler og ble hyllet i pausen, men Blink var ute etter å spolere festen med en scoring etter tre minutter. Da måtte det litt Myggen-magi til.

For akkurat i dét applausen i det sjuende minutt til ære for Mykland begynte å legge seg, satte Start inn ett voldsomt trykk som endte med utligning fra Martin Ramsland.

Like før pause tok Start ledelsen ved Sander Sjøkvist, og etter hvilen la Eman Markovic og Ramsland nok en gang på til 4-1 og et verdig punktum på Myklands bursdagsfest.

Fredrikstad var i storform med tre strake seiere, men fikk seg en støkk tidlig av Strømmen som gikk opp i ledelsen etter to minutters spill.

FFK fikk utlignet like før pause ved Taofeek Ismaheel, men klarte ikke å sette inn seiersmålet etter hvilen. Riki Alba var nærmest etter 64 minutter, men det endte med 1-1.

Ellevill Jerv-seier

Willis Furtado har vært brennhet for Jerv den siste tiden og han brukte ikke lang tid i oppgjøret mot Ranheim på å score i sin sjette kamp på rad.

Elias Melkersen scoret to mål og snudde kampen for Ranheim like etter pause, før Furtado også skulle bli tomålsscorer. Hans utligning 13 minutter før slutt var bare startskuddet på et målkalas mot slutten av kampen.

Ranheim trodde de kunne styre mot seier etter Michael Karlsens 3-2-mål fra straffemerket med ti minutter igjen av ordinær tid, men mål fra Pibe og en overtidsscoring av Diego Campos sørget for Jerv-jubel til slutt.

Jubel ble det også for Sandnes Ulf. Det ble ingen pangstart på trenerkarrieren for lagets midlertidige hovedtrener Bojan Zajic i første kamp mot HamKam, men den tidligere Vålerenga-profilen kunne smile i sin andre kamp som hovedtrener.

Jostein Ekeland banket ballen i mål etter 37 minutter. Deretter løp han rett bort til sin serbiske trener og jublet hemningsløst.

Målet til Ekeland ble kampens eneste, og Sandnes Ulf klatrer dermed vekk fra jumboplassen på tabellen med sin første seier på seks kamper uten.

Grorud nederst

Den nye tabelljumboen i 1. divisjon heter Grorud. Oslo-laget måtte gi tapt hjemme for Ull/Kisa, som holdt på en tidlig ledelse helt fram til Henrik Kristiansen la på til 2-0 like før slutt.

KFUM Oslo sikret i alle fall at noen poeng ble igjen i hovedstaden onsdag. Laget slo Åsane 3-1.

Sogndal dro med seg alle tre poengene borte mot Raufoss, mye takket være Andreas Hoven. Først ordnet han 1-0 i første omgang da han fikk to sjanser på å score etter et innlegg. Etter at Raufoss utlignet ved Markus Aanesland, ordnet Hoven straffespark for Sogndal. Det banket Akor Adams opp i krysset.

Dermed er Sogndal for alvor med i toppkampen etter en litt sløv start på sesongen.

(©NTB)