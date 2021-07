sport

Det er første gang i historien at Norge stiller med to flaggbærere under åpningsseremonien. Flere land, blant dem Danmark og Storbritannia, har for lengst varslet at de gjør det samme.

Under sommerlekene i Rio de Janeiro for fire år siden var det skytteren Ole-Kristian Bryhn som var flaggbærer. I London i 2012 gikk det ærefulle oppdraget til padleren Mira Verås Larsen.

Norge har i alt hatt 46 flaggbærere i OL.

(©NTB)