NHL-nykomlingens tropp er klar

Den nordamerikanske ishockeyligaens siste tilskudd fikk velge én spiller fra hver av de andre klubbene med unntak av Vegas Golden Knights, som ble startet så sent som i 2017.

Kraken valgte blant andre Calgary Flames-kapteinen Mark Giordano og New York Islanders-vingen Jordan Eberle.

Fra Mats Zuccarellos lag, Minnesota Wild, var det backen Carson Soucy som ble hentet.

Seattle Kraken skal debutere i NHL mot nevnte Golden Knights i midten av oktober. Hjemmedebuten skjer 23. oktober mot Vancouver Canucks.

Kraken-troppen:

Målvakter: Joey Daccord (Ottawa Senators), Chris Driedger (Florida Panthers) og Vitek Vanecek (Washington Capitals).

Backer: Gavin Bayreuther (Columbus Blue Jackets), Will Borgen (Buffalo Sabres), Dennis Cholowski (Detroit Red Wings), Vince Dunn (St. Louis Blues), Cale Fleury (Montreal Canadiens), Haydn Fleury (Anaheim Ducks), Mark Giordano (Calgary Flames), Adam Larsson (Edmonton Oilers), Jeremy Lauzon (Boston Bruins), Kurtis MacDermid (Los Angeles Kings), Jamie Oleksiak (Dallas Stars) og Carson Soucy (Minnesota Wild).

Løpere: Mason Appleton (Winnipeg Jets), Nathan Bastian (New Jersey Devils), Colin Blackwell (New York Rangers), Joonas Donskoi (Colorado Avalanche), Jordan Eberle (New York Islanders), Morgan Geekie (Carolina Hurricanes), Yanni Gourde (Tampa Bay Lightning), Calle Järnkrok (Nashville Predators), Kole Lind (Vancouver Canucks), Jared McCann (Toronto Maple Leafs), Tyler Pitlick (Arizona Coyotes), John Quenneville (Chicago Blackhawks), Brandon Tanev (Pittsburgh Penguins), Alexander True (San Jose Sharks) og Carsen Twarynski (Philadelphia Flyers).

