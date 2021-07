Casper Ruud til semifinale i Sveits – jager sin annen strake ATP-tittel

sport

Dermed er Ruud klar for semifinale mot den tsjekkiske kvalifiseringsspilleren Vit Kopriva. Nordmannen vant Båstad-turneringen i forrige uke – hans tredje ATP-tittel i karrieren – og er virkelig i siget.

– Jeg føler at jeg er i god form, og jeg har god selvtillit etter å ha spilt mange kamper i det siste, kommenterte Ruud på pressekonferansen etter seieren over Paire.

Han tilpasset seg høyden i Gstaad kjapt og fortsette å serve glitrende i fredagens duell. Franskmannen skulle tidlig havne i trøbbel, men bød også på solid motstand utover i kampen.

Ruud brøt Paire allerede i franskmannens første servegame, og etter hvert tok han ledelsen 4-1. Han brøt Paire igjen på 5-2 og vant det første settet.

Serven en nøkkel

I innledningen på annet sett servet begge spillerne meget bra, og de vant i egne servegame fram til stillingen 5-5. I neste game ble Ruud brutt, og Paire utnyttet muligheten i egen serve til å skaffe et tredje og avgjørende sett.

Ruud har overfor NTB forklart at tynnluften i Gstaad, som ligger drøyt 1000 meter over havet, gjør at ballen går fortere og spretter høyere. Derfor er det også lettere å serve motstanderen ut, og nordmannen har tapt kun ett servegame i Gstaad-turneringen.

Ruud så meget frustrert ut etter å ha tapt det andre settet, men han gikk hardt til verks i det tredje. Etter et kjapt første game brøt han Paire i det andre, og deretter gikk han opp til 3-0-ledelse.

Paire innfridde så i egne servegame, men settet gikk i Ruuds favør med seier 6-3.

– Han er en frustrerende spiller å møte, for han kan gjøre hva som helst med ballen og slår noen syke vinnere innimellom. Men jeg bryter ham tidlig i tredje sett, og det hjalp selvfølgelig veldig, sa Ruud.

Favoritt

I semifinalen mot Kopriva blir 22-åringen klar favoritt. Tsjekkeren er rangert som nummer 249 i verden, men det skal nevnes at han slo ut førsteseedede Denis Shapovalov i 2. runde.

Dersom Ruud tar seg til finale, møter han enten franske Hugo Gaston eller den 7.-seedede serberen Laslo Djere. Ruud er selv 3.-seedet i turneringen i Sveits.

I årets sesong er Ruud for alvor med i racet om å havne blant de åtte herrene som får spille sesongfinalen på ATP-touren i Torino. Etter Båstad-seieren lå han på 10.-plass, og Ruud sier det er viktig å spille grusturneringene disse ukene for å samle rankingpoeng.

– Det er absolutt en motivasjon og noe jeg håper jeg kan oppnå i løpet av karrieren min. Om det skjer i år eller aldri, vet man ikke, men jeg skal i hvert fall prøve, sa han til NTB torsdag.

