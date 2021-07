Grøvdal må løpe med munnbind inne: – Håpløst!

sport

Norge og flere andre nasjoner har protestert på praksisen, men er enn så lenge ikke hørt.

– Det har jeg aldri prøvd. Det virker håpløst, og jeg har ingen erfaring med det. Det er kanskje en regel som går seg til etter som flere løpere kommer inn i landsbyen. Etter det jeg har forstått er det pleksiglass mellom hver mølle, og du kan også løpe ute, sa Grøvdal da hun snakket på en digital pressekonferanse fra precampen i Doha fredag.

– Da forstår jeg ikke helt hvorfor man løpe med munnbind. Man må forholde seg til reglene, og så får vi håpe at reglene lettes på, fortsatte hun.

Den strenge regelen gjelder ikke i Fukuoka. Der kan hun trene tilnærmet som normalt både ute og inne

Utfordringen dukker opp når hun flytter inn i deltakerlandsbyen i neste uke, tre dager før hun løper kvalifisering på 5000 meter. Der gjelder regelen på mølla, men også der slipper hun å bruke munnbind når hun løper ute.

Tatt opp

Treneren Knut Jæger Hansen sier at Norge og andre nasjoner har levert inn en anmerkning til arrangøren.

– I verste fall må vi løpe med munnbind, men vi har tatt det opp og det jobbes med å få forbudet fjernet akkurat når man er på mølla. For som Karoline sier er det pleksiglass både på sidene og foran, og det er to meter mellom hver mølle. Det virker litt meningsløst akkurat det, men ellers er vi glad for at det er munnbindpåbud alle andre plasser, sier Hansen.

Grøvdal har vært i Fukuoka i flere dager allerede og føler seg akklimatisert.

– Det blir bedre for hver dag.

Hun har hatt sin siste hardøkt foran 5000-meteren. Senere i mesterskapet skal hun også løpe 10.000 meter.

Smell

Varmeutfordringen har en sentral i forberedelsene til mesterskapet. Ikke minst med tanke på det som skjedde på 3000 meter hinder i VM i Doha for to år siden. Da endte hun på 13.-plass i finalen etter at hun gikk tom mot slutten av løpet.

Trolig var varmen en medvirkende faktor til akkurat det i den ekstreme luftfuktigheten som var der.

– Doha var en skrekkopplevelse som jeg har sammenlignet med. Jeg har tenkt at dette kan bli ganske likt, men jeg ble positivt overrasket da jeg landet her i Japan. Det er varmt, men det er annen luft enn jeg opplevde i Doha. Jeg synes ikke at det har vært så ille. I Doha var det som å gå inn i en vegg. Lufta var helt i ro.

Grøvdal sier at hun kanskje er blitt positivt overrasket i Japan fordi hun har vært mentalt forberedt kom at det kom til å være forferdelig ille.

Fredag var det svært varmt i Tokyo med opp mot 34 grader og vindstille.

Godt vant

– Heldigvis har vi hatt en veldig varm sommer i Oslo. Helt topp for meg. I de siste 14 dagene i Oslo før jeg dro kjørte jeg økter i 29–30 grader i skyggen på baneøkter og fikk varmeakklimatisering der.

I tillegg har hun forberedt seg godt i mer konstruerte omgivelser.

– Etter planen har jeg også brukt klimarommet på Olympiatoppen i de siste sju dagene før jeg dro, for å starte prosessen litt tidligere. Jeg brukte den rolige restitusjonsøkta til det. Jeg opplevde det rommet som «verre» enn det er her, sier Grøvdal.

Hun har også samarbeidet tett med en ernæringsfysiolog i oppkjøringen til OL.

– Vi har beregnet hvor mye væske som må inntas av sportsdrikke og salter. Det har gjort at jeg har kommet veldig godt i gang her nede.

