Ventura misset cuten i Minnesota

sport

Den norske golfproffen gikk fredagens 2. runde på tre slag over par, og dermed er han i skrivende stund helt nede på delt 144.-plass i turneringen.

Samtidig er turneringens cut enn så lenge satt på to slag under par.

Ventura lå tre slag over par før starten fredag. Han åpnet med fem strake par-hull og noterte deretter en birdie, men så startet problemene for 26-åringen.

Det ble en dobbeltbogey på sjuende hull og bogeyer på hull 9 og 10. En birdie på tolvte hull rettet opp noe, men en ny bogey på neste hull gjorde at det fortsatt var langt opp til cuten for nordmannen. Han spilte til par på resten av hullene og endte på tre slag over for dagen.

Canadieren Roger Sloan leder turneringen i skrivende stund. Han er ti slag under par.

(©NTB)