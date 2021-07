Fransk overraskelse til finale i Gstaad – kan møte Ruud

sport

I finalen venter enten den norske grusspesialisten Casper Ruud eller den tsjekkiske kvalifiseringsspilleren Vit Kopriva. De to møtes i semifinalen senere lørdag.

20-åringen Gaston gikk fryktløst til verks mot Djere, men spilte et ujevnt førstesett mot serberen som var 7.-seedet i Gstaad-turneringen. Han brøt Djeres serve to ganger, men ble selv brutt tre ganger og tapte åpningssettet 3-6.

I annet sett holdt spillerne egen serve fram til stillingen 4-3 i favør Gaston. Franskmannen brøt motstanderen i neste game og sikret så settet med 6-3.

Det ble et spennende tredjesett der Gaston skaffet seg fordel med servebrudd i femte game og avsluttet sterkt. Han brøt serberen igjen i avgjørende game og vant også det settet 6-3.

Dermed kan det være duket for et finalemøte med formspilleren Ruud for Gaston søndag. Nordmannen er ranket som verdens 14. beste herrespiller, mens Gaston ligger på 155.-plassen.

